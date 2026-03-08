США й Ізраїль завдали ударів по п’яти нафтових об’єктах в Тегерані й поблизу – чиновник

Сполучені Штати Америки й Ізраїль завдали ударів по п’яти нафтових об’єктах у столиці Ірану, Тегерані й поблизу нього, повідомив 8 березня в коментарі державному телебаченню генеральний директор Національної іранської компанії з розподілу нафтопродуктів Керамат Вейскарамі.

Як передає Іранська служба Радіо Свобода, чиновник зазначив, що минулої ночі й удосвіта 8 березня мішенями стали чотири об’єкти зберігання й розподілу нафтопродуктів, а також центр транспортування нафтопродуктів у провінціях Тегеран й Альборз.

Вейскарамі не назвав масштаби пошкодження нафтових об’єктів, але враховуючи обсяг диму й вогню, які було видно за кілометри в Тегерані й навколишніх районах, малоймовірно, що ці об’єкти можуть функціонувати.

Водночас чиновник додав, що «на нафтобазах достатньо бензину, і він буде доступний для людей». При цьому він закликав людей відвідувати заправні станції лише у випадках крайньої необхідності.

Іранські установи з питань довкілля закликали людей залишатися вдома, щоб уникнути проблем з диханням й інших наслідків для здоров’я від викиду токсичних речовин.

Після удару по нафтових об’єктах в провінції Тегеран, небо над столицею Ірану повністю потемніло, і все місто було вкрите шаром сажі, пише Іранська служба Радіо Свобода. Крім того, містом пройшла злива, яку репортер CNN назвав «нафтовим дощем» у повідомленні в соцмережі X.

США й Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. Операція спричинила загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї і значного числа інших високопосадовців іранського режиму.

У відповідь військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.