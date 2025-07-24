Терехов: кількість поранених через удар Росії по Харкову зросла до 37

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про збільшення кількості поранених через російський обстріл керованими авіабомбами 24 липня:

«Кількість постраждалих від обстрілами Харкова КАБами зросла до 37 людей».

Раніше Терехов прокоментував обстріл, зазначивши, що армія РФ вдарила по густонаселеному району Харкова двома керованими авіабомбами вагою по 250 кілограм кожна.

«Було пошкоджено 20 житлових будинків: 17 багатоповерхівок та три приватних домогосподарства в Шевченківському та Холодногірському районах. Вибуховою хвилею було вибито 612 вікон, втім, ці дані попередні, адже поквартирне обстеження досі триває», – заявив мер.

Читайте також: У Черкасах і Харкові зросло число постраждалих через атаки РФ – влада

Також постраждали дорожне покриття, виробничий цех текстильного підприємства, адмінбудівля одного з комунальних підприємств та його складське приміщення. Згоріли сім автомобілів, ще 18 пошкоджені. Міська влада наразі не отримувала запитів на розселення, але готова запропонувати тимчасове житло в гуртожитках.

«Те, що сталося сьогодні, має єдину назву – тероризм. Черговий цілеспрямований удар РФ по мирному населенню. Без жодного військового об’єкта поблизу», – додав Терехов.

Він попросив містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше місцева влада повідомила, що вдень 24 липня російські війська атакували керованими авіабомбами Харків, є влучання у багатоповерхівку. Було відомо про 33 постраждалих.

Читайте також: ОВА: двоє людей загинули внаслідок російських обстрілів Костянтинівки

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



