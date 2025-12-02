У Тернополі в лікарні померла жінка, постраждала через удар РФ 19 листопада – поліція

Кількість жертв російської атаки на Тернопіль 19 листопада зросла до 36, повідомив начальник обласної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.



«Сьогодні ми отримали ще одну сумну звістку. У лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада. Це пенсіонерка 1944 року народження, мешканка будинку на вулиці 15 Квітня, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу», – написав він у фейсбуці.

Очільник обласної поліції додав, що станом на 2 грудня кількість загиблих зросла до 36 осіб, серед них – 29 дорослих і семеро дітей, досі безвісти зниклими вважаються 5 людей – четверо дорослих та одна дитина.

Унаслідок атаки РФ 19 листопада у Тернополі було влучання в житлові будинки. За даними МВС, у місті були пошкоджені дві житлові 9-поверхівки: в одній спалахнула пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх. Пошуково-рятувальні роботи на місцях атак завершилися ввечері 22 листопада.

Президент Володимир Зеленський 20 листопада повідомив, що російська ракета, яка вдарила по багатоповерхівці в Тернополі, містила 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.