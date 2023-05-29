ДСНС: внаслідок авіаудару по заправці в Торецьку загинуло двоє людей

У місті Торецьк на Донеччині внаслідок авіаудару російських військових по автозаправній станції загинуло двоє людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Донецька область: окупанти нанесли авіаудар по Торецьку, відомо про двох загиблих та вісім поранених осіб», – йдеться в повідомленні.

Одну поранену людину на автомобілі швидкої медичної допомоги транспортували до лікарні, кажуть рятувальники. Крім того відомо, що вогнеборці ліквідували пожежу на площі 25 кв.м.

Через російський обстріл Торецька 20 травня постраждали п’ятеро людей, серед них – 11-річна дитина. Тоді армія РФ застосувала реактивні системи залпового вогню «Град».

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.