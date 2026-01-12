Трамп зустрінеться з лідеркою венесуельської опозиції Мачадо 15 січня – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп 15 січня прийме в Білому домі лідерку венесуельської опозиції й лауреатку Нобелівської премії миру Марію Коріну Мачадо, повідомили з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Білого дому телеканал CNN і агенції AFP і Reuters.

Раніше президент США не відповів на запитання про те, чому він визнав віцепрезидентку Делсі Родрігес новою лідеркою Венесуели замість захопленого США Ніколаса Мадуро, а не підтримав Марію Коріну Мачадо, лідерку опозиції, яка нещодавно отримала Нобелівську премію миру і партія якої провела успішну виборчу кампанію проти Мадуро у 2024 році.

Мачадо минулого тижня в інтерв’ю Fox News, першому з того часу, як США завдали ударів по Венесуелі 3 січня і захопили її президента Ніколаса Мадуро, заявила, що не розмовляла з президентом США Дональдом Трампом від жовтня 2025 року, коли її оголосили лауреаткою Нобелівської премії миру.

Мачадо розкритикувала Делсі Родрігес, призначену тимчасовою президенткою Венесуели, назвавши її «одним із головних архітекторів катування, переслідувань, корупції і наркоторгівлі». Родрігес, яка після погроз Трампа, заявила про свою готовність співпрацювати з Вашингтоном, була віцепрезиденткою Венесуели за часів Мадуро.

«Я планую якомога швидше повернутися додому», – сказала Мачадо, не уточнивши, де перебуває зараз. У грудні лідерка венесуельської опозиції приїхала до Осло – через кілька годин після церемонії вручення Нобелівської премії миру.

Мачадо також пообіцяла зробити Венесуелу союзником США і перетворити її «на енергетичний хаб Америки», а також «знищити всі злочинні структури» і повернути додому мільйони венесуельців, які були змушені виїхати з країни.

«На вільних і чесних виборах ми переможемо з перевагою понад 90 відсотків голосів, я не сумніваюся в цьому», – сказала Мачадо.

Натомість президент США перед цим заявив, що лідерці венесуельської опозиції буде «важко стати лідером, тому що вона не має підтримки і поваги всередині країни».

Раніше Мачадо опублікувала заяву, в якій закликала до негайного визнання президентом Венесуели Едмундо Гонсалеса, який у 2024 році, за підрахунками опозиційних сил, переміг на президентських виборах.

У ніч проти 3 січня американські війська завдали ударів по військових об’єктах у столиці Венесуели Каракасі й захопили президента країни Ніколаса Мадуро і його дружину Силію Флорес. Влада США не вважає Мадуро легітимним президентом Венесуели і звинувачує його і Флорес у змові з метою «наркотероризму», ввезення кокаїну, зберігання зброї й вибухових пристроїв з метою використання проти США.

Мадуро на суді в Нью-Йорку заявив, що не визнає себе винним за звинуваченнями у торгівлі наркотиками і зброєю, і що він досі вважає себе президентом Венесуели.