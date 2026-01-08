Трамп виступив за збільшення військового бюджету США до 1,5 трильйона доларів у 2027 році

Президент Дональд Трамп заявив, що військовий бюджет США на 2027 рік має складати 1,5 трильйона доларів порівняно з 901 мільярдом доларів, затвердженим Конгресом на 2026 рік.

Трамп 7 січня написав у Truth Social, що ухвалив таке рішення «після довгих і складних переговорів із сенаторами, конгресменами, міністрами й іншими політичними представниками».

«Я вирішив, що заради блага нашої країни, особливо в ці дуже неспокійні й небезпечні часи, наш військовий бюджет на 2027 рік має становити не 1 трильйон доларів, а радше 1,5 трильйона доларів. Це дозволить нам побудувати «Армію мрії», на яку ми давно заслуговуємо, і, що ще важливіше, яка гарантує нам безпеку і захист, незалежно від ворога», – заявив президент США.

Трамп додав, що збільшення оборонного бюджету буде можливим завдяки доходам від масштабних мит, які він запровадив для інших країн.

Будь-яке таке збільшення військового бюджету вимагатиме схвалення Конгресу США.

У грудні президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет на 2026 рік у 901 мільярд доларів.

Документ, зокрема, включає розділ, який передбачає додаткові 400 мільйонів доларів фінансування для України на 2026 рік і стільки ж на 2027-й.

Витрати на оборону США в розмірі 901 мільярда доларів на вісім мільярдів доларів перевищили запит президента Дональда Трампа, поданий раніше.