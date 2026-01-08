Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Трамп виступив за збільшення військового бюджету США до 1,5 трильйона доларів у 2027 році

Трамп додав, що збільшення оборонного бюджету буде можливим завдяки доходам від масштабних мит, які він запровадив для інших країн
Президент Дональд Трамп заявив, що військовий бюджет США на 2027 рік має складати 1,5 трильйона доларів порівняно з 901 мільярдом доларів, затвердженим Конгресом на 2026 рік.

Трамп 7 січня написав у Truth Social, що ухвалив таке рішення «після довгих і складних переговорів із сенаторами, конгресменами, міністрами й іншими політичними представниками».

«Я вирішив, що заради блага нашої країни, особливо в ці дуже неспокійні й небезпечні часи, наш військовий бюджет на 2027 рік має становити не 1 трильйон доларів, а радше 1,5 трильйона доларів. Це дозволить нам побудувати «Армію мрії», на яку ми давно заслуговуємо, і, що ще важливіше, яка гарантує нам безпеку і захист, незалежно від ворога», – заявив президент США.

Трамп додав, що збільшення оборонного бюджету буде можливим завдяки доходам від масштабних мит, які він запровадив для інших країн.

Будь-яке таке збільшення військового бюджету вимагатиме схвалення Конгресу США.

У грудні президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет на 2026 рік у 901 мільярд доларів.

Документ, зокрема, включає розділ, який передбачає додаткові 400 мільйонів доларів фінансування для України на 2026 рік і стільки ж на 2027-й.

Витрати на оборону США в розмірі 901 мільярда доларів на вісім мільярдів доларів перевищили запит президента Дональда Трампа, поданий раніше.

