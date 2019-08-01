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01 Серпень 2019, Київ 14:46
Новини | Спорт

Вашингтон: Цуренко у другому колі зіграє з представницею Казахстану

Цуренко зіграє з представницею Казахстану Заріною Діяс

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Українська тенісистка Леся Цуренко 1 серпня зіграє другому колі турніру серії WTA International у Вашингтоні.

Цуренко зіграє з представницею Казахстану Заріною Діяс, яку вже перемагала цього сезону в Істборні.

Цуренко гратиме другим заходом на корті Grandstand. Початок ігрового дня о 20:00 за Києвом.

У першому колі українка була сильнішою за китаянку Ван Яфань, а Діяс обіграла сенсацію Wimbledon американку Корі Гауф.

Призовий фонд турніру City Open у Вашингтоні складає 250 тисяч доларів.

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