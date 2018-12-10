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10 Грудень 2018, Київ 17:20
Новини | Політика

Президент заявив, що обговорить у Брюсселі посилення тиску на Росію

Порошенко: 12-13 грудня особисто відвідаю Брюссель для переговорів з керівництвом інституцій та держав членів ЄС

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Президент України Петро Порошенко заявив, що обговорить у столиці Бельгії Брюсселі посилення тиску на Росію.

«12-13 грудня особисто відвідаю Брюссель для переговорів з керівництвом інституцій та держав-членів ЄС напередодні важливого засідання Європейської ради, де обговорюватимуться шляхи подальшого посилення тиску на Росію та допомоги українському Приазов'ю», – написав Порошенко у Facebook.

Конфлікт між Росією й Україною загострився минулого місяця – 25 листопада російські силовики захопили три українські військові кораблі й 24 членів їхніх екіпажів поблизу Керченської протоки.

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