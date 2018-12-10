Президент заявив, що обговорить у Брюсселі посилення тиску на Росію

Президент України Петро Порошенко заявив, що обговорить у столиці Бельгії Брюсселі посилення тиску на Росію.

«12-13 грудня особисто відвідаю Брюссель для переговорів з керівництвом інституцій та держав-членів ЄС напередодні важливого засідання Європейської ради, де обговорюватимуться шляхи подальшого посилення тиску на Росію та допомоги українському Приазов'ю», – написав Порошенко у Facebook.

Конфлікт між Росією й Україною загострився минулого місяця – 25 листопада російські силовики захопили три українські військові кораблі й 24 членів їхніх екіпажів поблизу Керченської протоки.