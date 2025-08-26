Влада Тирасполя вперше з 2021 року планує відновити військові паради 2 вересня

Після кількарічної перерви влада Тирасполя знову планує військовий парад 2 вересня на честь 35-ї річниці проголошення в 1990 році так званої «Придністровської Молдавської Республіки». У Кишиневі заявляють, що це є «порушенням попередніх домовленостей», інформує молдовська служба Радіо Свобода.

Фактичний лідер Придністров’я Вадим Красносельський поінформував представників районних установ та адміністрацій регіону про плани військового параду. Він не повідомив подробиць про цьогорічний парад, але в роки, коли він проводився, в ньому брали участь до 1500 солдатів та військова техніка.

Тирасполь утримався від участі у військових парадах 2 вересня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, а останній відбувся у 2021 році. Згодом заходи, викликані святкуванням «незалежності республіки», звелися до покладання квітів і мітингів.

Уряд у Кишиневі розкритикував намір Тирасполя організувати військовий парад. Віце-прем’єр із питань реінтеграції Юрі Роска заявив Радіо Свобода, що ця ініціатива «є порушенням попередніх домовленостей».

Сепаратистський регіон на лівобережжі Дністра проголосив свою незалежність 2 вересня 1990 року, але «Придністровська Молдавська Республіка» не визнана на міжнародному рівні.

У регіоні дислокується контингент солдатів Російської Федерації, які охороняють склад зброї в селі Ковбасна, де зберігається близько 20 тисяч тонн старої зброї та боєприпасів. У регіоні, за місцевими даними, проживає близько 450 тисяч жителів, з яких близько 347 тисяч також мають громадянство Республіки Молдова.

Російські військові брали участь у військових парадах у Придністровській області Молдови, зокрема 9 травня, у День перемоги над фашизмом.