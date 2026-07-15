У ЄС знову не змогли погодити 21-й пакет санкцій проти Росії

Посли країн Європейського Союзу вкотре не змогли досягти згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода після засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у середу 15 липня. Цього дня збігає термін дії граничної ціни на російську нафту.

Як повідомив дипломат ЄС, країни-члени погодилися залишити цінову стелю на російську нафту на нинішньому рівні щонайменше до четверга, 23 липня. Це має дати додатковий час для роботи над невирішеними питаннями, зокрема, щодо економічних і технічних наслідків запропонованих заходів у 21 пакеті санкцій.

Напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що держави-члени вже близькі до домовленості, однак визнала, що пакет досі не затверджений.





21-й пакет санкцій, запропонований Європейською комісією, передбачає, зокрема, подальші обмеження проти російського енергетичного та фінансового секторів, заборону на вʼїзд до ЄС для російських військових, а також замороження граничної ціни на російську нафту.

Єврокомісія представила 21-й пакет санкцій на обговорення країнам ЄС 9 червня. У Раді ЄС і Єврокомісії розраховували, що його вдасться узгодити до літньої перерви в роботі інституцій ЄС. До нього запропонували вперше включити заборону на вʼїзд до ЄС для російських військових, які воювали проти України, проте після обговорень цей пункт помʼякшили через супротив південних країн, які приймають багато російських туристів.

Міністри закордонних справ кількох країн ЄС 13 липня перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі заявили, що головною перепоною для затвердження 21-го пакету санкцій проти Росії залишаються економічні інтереси окремих членів Євросоюзу.