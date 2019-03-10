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10 Березень 2019, Київ 10:57
Новини | Події

У неділю в Києві можуть обмежити користування трьома станціями метро через футбол

Обмеження анонсують з метою належного перевезення уболівальників

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Київський метрополітен повідомив про можливі зміни у роботі трьох станцій у центрі міста 10 березня через проведення футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Арсенал» (Київ).

«Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (НЕ ЗАКРИТТЯ) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого»», – повідомила прес-служба установи.

Матч має початися о 17 годині на стадіоні «Олімпійський».

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