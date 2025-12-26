Російські військові вдарили КАБом по Харкову, загинули двоє, поранені четверо людей – влада

Щонайменше двоє людей загинули, ще четверо зазнали поранень унаслідок завданих перед 16:00 російських ударів по Харкову, повідомили представники місцевої влади.

«Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова – горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, перебували люди», – написав міський голова Ігор Терехов.

Унаслідок ударів загинули 55-річний та 40-річний чоловіки, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Серед постраждалих 46-річна та 57-річна жінки. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, 20-річна та 73-річна жінки отримали вибухові поранення. Вони шпиталізовані. Дев’ятимісячна дівчинка також шпиталізована до лікарні», – вказав чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.