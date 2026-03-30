Через удари РФ у прифронтових областях загинули п’ятеро, поранені десятки цивільних – влада

Щонайменше п’ятеро людей загинули і десятки зазнали поранень у семи прифронтових областях України 29 березня, повідомили представники місцевої влади.

Найбільше жертв на Донеччині, де троє людей загинули внаслідок російського удару по Краматорську, ще 22 людини в цьому місті та інших населених пунктах області були поранені, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

На Херсонщині одна людина загинула і троє поранені через атаки дронів, авіаційні удари та артилерійські обстріли, інформує голова ОВА Олександр Прокудін.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров вказав, що одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок атак сил РФ по Запорізькому та Пологівському районах.

На Сумщині в Миколаївській сільській громаді внаслідок удару російського дрона травмовано чоловіків 26 років і 52 років та 40-річну жінку, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

У Харківській області минулої доби під російськими ударами перебували обласний центр та ще 19 населених пунктів, постраждали восьмеро людей, вказав голова ОВА Олег Синєгубов.

На Чернігівщині 29 березня внаслідок російських атак постраждала дівчина 2010 року народження, пошкоджені житлові будинки, дитсадок, будівля музею, підприємства, інформує поліція області.

У Дніпропетровській області щонайменше п’ятеро людей поранені через російські артилерійські та дронові удари, розповів голова ОВА Олександр Ганжа.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.