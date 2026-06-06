17 людей загинули, десятки поранені минулої доби через удари РФ у 5 областях – дані ОВА

У п’яти областях України (Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Харківській і Сумській) 17 людей загинули, понад 70 – зазнали поранень внаслідок російських атак минулої і від початку цієї доби, свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Зокрема, про загибель шести і поранення 19 жителів повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, люди загинули в Миколаївці, Добропіллі й Олексієво-Дружківці. «Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини», – написав Філашкін у телеграмі.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про загибель шести і поранення 27 людей в області минулої доби.

«Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили шість багатоповерхівок і дев’ять приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, магазини, заклад громадського харчування, автозаправну станцію, стільникову вежу, господарчу споруду та приватні автомобілі, поцілили по території фермерського господарства», – зазначив він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і 19 населених пунктів Харківської області: внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро – постраждали.

У Запорізькій області, за словами очільник ОВА Івана Федорова, двоє людей загинули, ще п’ятеро – поранені внаслідок російських атак по Запоріжжю і Запорізькому району.

«Упродовж доби окупанти завдали 946 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області», – йдеться в його повідомленні у телеграмі.

Крім того, очільник ОВА повідомив про вісьмох постраждалих у Запоріжжі й області через атаки РФ цієї доби, 6 червня.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив про двох загиблих внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі Сумщини.

«У Хутір-Михайлівській громаді виявили тіло загиблої літньої жінки. Учора ворог атакував громаду, внаслідок чого сталася масштабна пожежа у житловому секторі. Вранці росіяни атакували Ворожбянську громаду дронами та керованими авіабомбами На території власного домогосподарства внаслідок ворожого удару загинув цивільний чоловік. Інформація про інші наслідки уточнюється», – повідомив він.

За словами Григорова, також відомо про сімох постраждалих на Сумщині: двох протягом ночі, п’ятьох – минулої доби.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.