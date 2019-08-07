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07 Серпень 2019, Київ 18:48
Новини | Події

В Україні 8 серпня очікуються дощі з грозами

Завтра в Україні очікуються дощі

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В Україні у четвер, 8 серпня, у більшості областей очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, опади варто чекати у західних північних та центральних регіонах, на решті території – без опадів.

Вночі на півночі та заході 16-19 градусів тепла, на сході +12-15, на півдні до +21.

Вдень найпрохолодніше буде у Львівській та Івано-Франківських областях – +24-26, на решті території 26-30 градусів тепла.

У Києві 8 серпня очікується дощ. Температура вночі +17-19 градусів, вдень – +27-29.

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