В Україні 8 серпня очікуються дощі з грозами

В Україні у четвер, 8 серпня, у більшості областей очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, опади варто чекати у західних північних та центральних регіонах, на решті території – без опадів.

Вночі на півночі та заході 16-19 градусів тепла, на сході +12-15, на півдні до +21.

Вдень найпрохолодніше буде у Львівській та Івано-Франківських областях – +24-26, на решті території 26-30 градусів тепла.

У Києві 8 серпня очікується дощ. Температура вночі +17-19 градусів, вдень – +27-29.