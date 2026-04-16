Українське командування: армія РФ атакувала 36 разів на Покровському напрямку за добу

Українські війська відбивають спроби російських загарбників «покращити своє положення та просуватися вглиб території України», заявляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 квітня.

За даними штабу, напередодні на фронті відбулося 153 бойових зіткнення.

Зокрема, один раз армія РФ вдавалася до штурму на Північно-Слобожанському й Курському напрямках, чотири рази – на Південно-Слобожанському.

Бойові дії тривали на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках. На Костянтинівському напрямку російські війська вдалися до 14 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Софіївки та в бік Іллінівки й Новопавлівки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Нове Шахове, Шевченко, Білицьке, Іванівка», – йдеться в зведенні.

Читайте також: Армія РФ здійснила новий прорив кордону на схід від Сум: що відомо

За уточненими даними штабу, російські війська вісім разів атакували на Олександрівському напрямку, 12 атак мали місце на Гуляйпільському.

На Придніпровському напрямку командування зафіксувало п’ять безуспішних російських штурмів у бік Антонівського мосту.

На Оріхівському напрямку армія РФ штурмових дій не проводила.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський.

За даними ISW на 6 квітня, українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках підривали зусилля Росії на Покровському напрямку та весняно-літній наступ Росії.