Українські військові уразили нафтові об’єкти в трьох областях Росії – Генштаб

Сили оборони України уразили низку енергетичних об’єктів у Росії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 10 липня.

Зокрема, українські війська повторно вдарили по нафтопереробному заводу «Ільський» у Краснодарському краї РФ – там зафіксували вибухи з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків уточнюється. Штаб зазначає, що проєктна потужність підприємства становить до 6,6 мільйонів тонн нафти на рік. Його продукція використовується, зокрема, для забезпечення військової логістики російської армії.

«Також завдано ураження нафтовому терміналу «Курганнефтепродукт» у Таганрозі Ростовської області РФ та нафтобазі «Азовнефтепродукт» в Азові Ростовської області РФ. На території терміналу зафіксовано пожежу, а на нафтобазі – вибухи та задимлення. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються», – йдеться в повідомленні.





Нафтовий термінал «Курганнефтепродукт» забезпечує зберігання та перевалку нафтопродуктів у Приазовському регіоні Росії. Нафтобаза «Азовнефтепродукт» є, за твердженням штабу, важливим об’єктом паливної інфраструктури Ростовської області, який використовується для накопичення та розподілу паливно-мастильних матеріалів. Ці об’єкти також використовуються в інтересах російської армії.

Також Сили оборони вчергове завдали удару по нафтопереробному комплексу «НОВАТЕК-Усть-Луга» у Ленінградській області Росії. Він вже зазнавав удару 6 липня.

Удари по кораблях

Генштаб також звітує про атаки на російські кораблі:

«Уражено 13 танкерів, 3 суховантажі, паром та допоміжне судно противника. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються».

Ці судна, за даними командування, використовуються для забезпечення військової логістики Росії, транспортування паливно-мастильних матеріалів, військових вантажів та інших матеріальних засобів, необхідних для ведення війни проти України.





Крім того, військові звітують про удар по складу паливно-мастильних матеріалів армії Росії в районі Розівки на окупованій частині Запорізької області. Підконтрольний РФ голова окупованої частини Запоріжжя Євген Балицький заявив про «атаки на мирні населені пункти та цивільну інфраструктуру», зокрема, в селищі Розівка.

Раніше місцева влада в Росії повідомила про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, Краснодарському краї, Таганрозі та Азові Ростовської області. Про атаку українських дронів заявив і мер Москви Сергій Собянін.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».