В усій Україні, крім Криму, оголошена повітряна тривога

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Увечері 30 листопада німецьке видання Der Spiegel повідомило, що Росія може готувати новий масований ракетний удар по Україні з участю стратегічно бомбардувальників. Журналісти опублікували супутникові знімки військового аеродрому «Енгельс-2» під Саратовом.

«Актуальні супутникові знімки показують незвичайний рух у ключовому російському військовому аеропорту. Експерти бачать «Енгельс-2» у підвищеній бойовій готовності і попереджають про новий потужний повітряний наліт на Україну», – інформує видання.

Від 10 жовтня Росія кілька разів завдавала Україні масованих ракетних ударів. Під час таких атак російські військові використовують крилаті ракети «Калібр» із кораблів в акваторії Каспійського та Чорного морів і ракети X-55 або X-101 із бомбардувальників. Цілями ударів є переважно обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Після останнього удару 23 листопада електропостачання щонайменше на кілька годин (а в багатьох споживачів – і діб) зникло практично по всій Україні. Вимкнення світла тривають і досі, є також перебої з теплопостачанням. За даними української влади, лише за останню добу девʼять людей загинули внаслідок пожеж, повʼязаних із порушенням протипожежних правил під час спроб обігріти житло.

Українська військова розвідка раніше попереджала, що Росія зараз здатна повторювати масовані ракетні удари з інтервалом приблизно 10 днів, тобто новий удар можливий уже найближчим часом.