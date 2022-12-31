Після 311 днів повномасштабного російського вторгнення в Україні настав новий 2023 рік.

Влада називає цей рік вирішальним. Як заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов, 2023 рік може стати для України переможним. За його прогнозами, українці зможуть порадіти хорошим новинам у середині чи другій половині 2023 року.

Днями в одному зі своїх відеозвернень президент України Володимир Зеленський сказав, що у 2022 році українці пережили «страшні місяці», але не втратили людяності. Попереду чекає «непростий рік».

«І не втратимо її, хоча попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це дійсно разом. Дбайте про Україну, цінуйте одне одного і робіть усе, щоб допомогти нашим воїнам», – закликав Зеленський.

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У вітанні з нагоди різдвяно-новорічних свят головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Україні вистачить сил «здолати ворога».

В лютому минулого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня. Через це мільйони українців були змушені покинути свої домівки. За даними ООН, понад 5 мільйонів українських біженців станом на липень досі залишаються за межами України, в Європі.

У 2022 році провели успішні контрнаступи і відкинули російські війська з Київщини, з практично всієї Харківщини та з правобережжя Херсонщини. Проте армія РФ продовжує атакувати Україну, завдаючи масованих ударів з використанням ракет і дронів, зокрема по критичній інфраструктурі.

Абсолютна більшість опитаних українців (97%) упевнені, що Україна зможе відбити напад Росії – свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Згідно з цим опитуванням, 85% українців вважають, що перемогою України у війні з Росією буде звільнення усіх її територій, включно з Кримом і Донбасом.