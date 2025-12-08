«Укренерго» просить перенести користування енергоємними приладами на нічний час

Рівень споживання електроенергії на ранок 8 грудня був на 15,2% нижчим, ніж в цей же час у п’ятницю, йдеться в спостереженнях оператора енергосистеми «Укренерго». Компанія пояснює це вимушеним застосуванням більшого обсягу обмежень.

Вночі, додає «Укренерго», російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру Донецької області:

«Внаслідок цього – на ранок у регіоні є значна кількість знеструмлених споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу».

Оператор зафіксував вісім масованих повітряних атак РФ на енергосистему з початку року. Як результат, в усіх регіонах України сьогодні діють заходи обмеження споживання обсягом від 2,5 до 4 черг.

«Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень», – додає компанія.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.



