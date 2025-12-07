Світло вимикатимуть протягом всього дня: в «Укренерго» оприлюднили графік на понеділок

У понеділок, 8 грудня, обмеження споживання світла застосовуватимуться у всіх областях України усю добу, йдеться у повідомленні оператора «Укренерго».

У компанії кажуть, що відповідні обмеження були запроваджені внаслідок масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень світла діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 2,5 до 4 черг. Крім того, з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Останніми днями обсяги відключень становили від 0,5 до 3 черг.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.







