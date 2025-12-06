До чотирьох черг одночасно: в «Укренерго» повідомили про відключення світла 7 грудня

У неділю, 7 грудня, в Україні продовжать діяти графіки відключень світла. Протягом доби одночасно вимикатимуть від 3 до 4 черг одночасно, повідомляє оператор «Укренерго» 5 грудня.

У компанії поінформували, що заходи обмеження споживання через масовані атаки РФ будуть застосовуватись в усіх регіонах України.

За повідомленням оператора, в Україні діятимуть наступні обмеження:

з 00:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 3 до 4 черг;

з 00:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

«Укренерго» просить споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

Останніми днями обсяги відключень становили від 0,5 до 3 черг.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.



