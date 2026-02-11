«Укренерго» повідомляє про нові знеструмлення на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Харківщині

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру є нові знеструмлення, повідомляє оператор «Укренерго» 11 лютого:

«На ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи виконуються з урахуванням безпекових вимог».

Компанія фіксує, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Через посилення обмежень споживання його рівень на ранок середи був на 2,1% нижчим, ніж напередодні.

«Укренерго» додає, що потреба в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби.





Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов повідомив сьогодні, що складною залишається ситуація з енергетикою на Київщині та Одещині.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



