«Укренерго»: обсяг відключень світла 12 листопада знову дещо зросте

Жителька Чернігова під час відключення світла, жовтень 2025 року
Жителька Чернігова під час відключення світла, жовтень 2025 року

Заходи обмеження енергоспоживання діятимуть 12 листопада в більшості регіонів України, повідомляє компанія «Укренерго».

Причиною запровадження обмежень залишаються «наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти».

Графіки погодинних відключень світла діятимуть в обсязі від двох до чотирьох черг. Також діятиме обмеження потужності для промислових споживачів.

«Укренерго» попереджає, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Оператор також просить споживати електроенергію ощадливо.


У вівторок обсяги обмежень діяли обсягом від 2 до 3,5 черг.

Раніше «Укренерго» повідомило про запровадження аварійних відключень електроенергії у Харківській, Сумській і Полтавській областях.

Росія вчергове атакувала Україну вночі проти 8 листопада. За даними Повітряних сил, війська РФ запустили 45 ракет, із яких 32 були балістичними, а також 458 дронів.

У Міненерго заявили, що Росія завдала однієї з найбільших атак балістичними ракетами на енергетичну інфраструктуру України вночі проти 8 листопада. Для усунення пошкодження та стабілізації роботи енергосистеми спочатку застосовували спершу аварійні відключення, потім – спеціальні графіки погодинних відключень. Вони діяли на Київщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині.



