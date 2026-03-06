«Укренерго»: через російські удари знеструмлені абоненти в чотирьох областях

Російська армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, повідомляє оператор «Укренерго» вранці 6 березня..

За повідомленням, на ранок є знеструмлені споживачі в Харківській, Донецькій, Чернігівській та Херсонській областях.

«Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів», – повідомляє компанія.

Оператор фіксує зростання споживання електроенергії. На 9:30 п’ятниці його рівень був на 3,6% вищим, ніж в цей час напередодні. «Укренерго» пояснює це зниженням ефективності роботи побутових сонячних електростанцій через хмарну погоду на значній території України:

«Це зумовлює збільшення рівня енергоспоживання із загальної мережі».





Компанія нагадує про потребу в ощадливому споживанні в тих регіонах, де діють погодинні відключення.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.

На початку лютого російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив 25 лютого, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.



