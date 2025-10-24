«Укренерго»: споживання електрики завтра буде обмеженим в окремих регіонах України

Оператор енергосистеми «Укренерго» інформує, що завтра, 25 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Як повідомляє пресслужба компанії, графіки погодинних відключень діятимуть з 07:00 до 23:00 – обсягом від 1 до 2 черг. Це деяке послаблення обмежень, оскільки сьогодні – обсяг від 1,5 до 2,5 черг.

Також з 08:00 до 23:00 – для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.



«Укренерго» нагадує, що причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Останнім часом Росія посилила свої атаки на енергетичний сектор України та газову інфраструктуру, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону. Внаслідок російських атак в Україні запроваджені графіки погодинних відключень.



