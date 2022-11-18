«Укренерго»: сьогодні будуть погодинні відключення світла, але можуть бути й додаткові обмеження

Енергетична компанія «Укренерго» сьогодні застосовуватиме графіки погодинних відключень, але попереджає – можливе впровадження додатково аварійних відключень.

У компанії зауважують, що похолодання ускладнює непросту ситуацію в енергосистемі.

«Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі», – йдеться у повідомленні компанії.

В «Укренерго» зауважують, що енергетики змушені застосувати обмеження для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної російської ракетної атаки по енерегооб’єктах України.

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Після чергових російських ракетний атак по енергетичній інфраструктурі в «Укренерго» 17 листопада повідомили, що його фахівці повернули електропостачання близько 70% споживачів у низці областей центрального регіону і підготували високовольтні лінії для підключення в західному і дніпровському регіонах.

Після масованих російських ракетних атак 15 листопада Зеленський також повідомляв, що близько десяти мільйонів українців залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

У Кремлі заявили, що знищення української критичної інфраструктури і відсутність світла в багатьох регіонах України є наслідком «небажання української сторони виходити на переговори» з Росією.

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь заявили, що «так само поводяться терористи ІДІЛ («Ісламська держава Іраку і Леванту», початкова назва угруповання, яке зараз частіше називають «Ісламська держава» – ред.): вбивають невинних людей, щоб виконали їхні вимоги. Росія діє як держава-терористка».