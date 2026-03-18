«Укренерго» повідомило про нові знеструмлення в низці областей через удари РФ

Внаслідок російських дронових атак на енергооб’єкти й обстрілів у прифронтових регіонах на ранок 18 березня є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Миколаївській і Чернігівській областях, повідомляє «Укренерго».

«Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що через наслідки попередніх масованих російських атак в усіх областях України з 16:00 до 21:00 прогнозується застосування графіків обмеження потужності для промисловості.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські військові вночі проти 18 березня атакували Україну 147 ударними безпілотниками, понад 70 із яких – дрони «Шахед». 128 безпілотників знешкодили сили ППО. За словами військових, зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив 25 лютого, що скерував до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду матеріали щодо російських атак на енергетичну інфраструктуру України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.

За даними ООН, станом на січень 2026 року Україна внаслідок окупації та пошкоджень від атак втратила понад половину потужностей з виробництва електроенергії, які мала до повномасштабного вторгнення, залишившись лише з 11 ГВт генерації, що значно менше за необхідні 18 ГВт у період пікового зимового споживання.

Розрив між потужностями генерації та потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.