ООН отримає понад 1 мільярд доларів на допомогу біженцям

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) отримає 1,2 мільярда доларів на свою роботу. Про це повідомила пресслужба УВКБ за підсумками донорської конференції, яка відбулася 4 грудня.

«На щорічній конференції в Женеві держави-донори пообіцяли виділити УВКБ ООН $1,2 млрд для надання гуманітарної допомоги та захисту прав десятків мільйонів примусово переміщених людей й осіб без громадянства у 2020 році та надалі», – зазначили у відомстві.

Терміново мають надати 884 мільйони доларів, які підуть на притулок, харчування, засоби гігієни, освіту та юридичний захист біженців, а також на допомогу отримання громадянства особам, які його не мають.

«Додаткові 310 мільйонів доларів мають бути виділені на багаторічні програми», – зазначили у пресслужбі.

Втім у організації підсумували, що виділені кошти забезпечать приблизно 9 відсотків потреб агентства наступного року.