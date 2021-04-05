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05 квітня 2021, Київ 17:52
Новини | Політика

ЮНІСЕФ: 800 мільйонів дітей досі не повернулися до повноцінного навчання в школах

«На піку пандемії 1,6 мільярда дітей не відвідували школу, і ось минув рік, а 800 мільйонів все ще страждають через часткову або повністю порушену освіту»

800 мільйонів дітей досі не повернулися до повноцінного навчання в школах, повідомив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Видання The Guardian пише, що в принаймні 90 країнах світу школи або закриті, або пропонують змішану форму навчання.

Керівник освітнього відділу ЮНІСЕФ Роберт Дженкінс у коментарі газеті заявив, що закриття шкіл є частиною «неймовірного» порушення в процесі навчання дітей.

«На піку пандемії 1,6 мільярда дітей не відвідували школу, і ось минув рік, а 800 мільйонів все ще страждають через часткову або повністю порушену освіту. Є багато уроків, які потрібно вивчити, і один з них – вплив тривалого закриття школи на дітей», – сказав Дженкінс.

Світові держави почали масово закривати навчальні заклади на карантин через загрозу COVID-19. За час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли понад 131,4 мільйона людей. Померли 2 854 842 пацієнти.

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