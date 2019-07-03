«Український кокус» у Конгресі: Москву не можна винагороджувати за антидемократичну поведінку

Представники «українського кокусу» Конгресу, «групи друзів» України у найвищому законодавчому органі США представили резолюцію, в якій засуджують рішення Ради Європи повернути право голосу Росії.

«Рішення Ради Європи відновити повне право голосу Росії і її диктатора Володимира Путіна викликає глибоке занепокоєння», – йдеться в заяві співголів кокусу, яку має в своєму розпорядженні Радіо Свобода.

«Росія була виправдано виключена з Ради Європи після її ворожого порушення українського суверенітету в Криму. Російські війська не лише залишилися в Криму, але й продовжували вести смертельну війну на Донбасі, а також проводили дестабілізаційні кампанії дезінформації у всьому світі, що підривають демократичні інститути. Це, зокрема, небезпечний морський напад і захоплення 24 українських моряків і трьох суден у Керченській протоці, які все ще перебувають у полоні в Росії. Росію не можна винагороджувати за її антидемократичну поведінку», – наголошують автори резолюції.

Вони закликають колег із Палати представників США підтримати резолюцію.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав. На знак протесту залу засідань ПАРЄ залишили делегації з України, Польщі, Грузії, Латвії, Литви, Естонії і Словаччини.

Нещодавно Росія заплатила внесок до бюджету Ради Європи за 2019 рік.