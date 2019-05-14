Білий дім розглядає військові плани щодо Ірану – New York Times

Білий дім розглядає військові плани, що можуть привести розгортання до 120 тисяч військових на Близькому Сході в разі, якщо Іран атакує американські сили або прискорить роботу над ядерною зброєю, повідомляє видання New York Times.

Посилаючись на неназваних чиновників адміністрації, газета 13 травня повідомила, що виконувач обов’язків міністра оборони Патрік Шанаган представив плани минулого тижня на засіданні чільних помічників із питань безпеки президента Дональда Трампа.

За повідомленням, озвучені плани не закликають до вторгнення в Іран.

Білий дім і Пентагон поки що не коментували це повідомлення, яке з’явилося на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Тегераном.

Минулого тижня Вашингтон оголосив про направлення авіаносця й оперативної групи бомбардувальників у Перську затоку, щоб протистояти тому, що американські чиновники назвали «явними ознаками» загроз від Ірану для США і союзників у регіоні.

Тегеран заявив, що Вашингтон бере участь у «психологічній війні».

Іран також оголосив про призупинення деяких своїх зобов’язань за ядерною угодою 2015 року зі світовими державами, згідно з якою Тегеран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на полегшення санкцій.

США рік тому оголосили про вихід з угоди і відтоді посилили санкції проти Ірану.