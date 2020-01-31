Антикорупційний суд повідомив, коли розглядатиме справу про розкрадання газу на понад 1,4 млрд

Вищий антикорупційний суд анонсував розгляд справи про розкрадання газу компанії «Нафтогаз» на понад 1,4 мільярди гривень. Справу планують почати розглядати по суті 3 лютого, повідомляє пресслужба суду.

«У понеділок, 3 лютого, у Вищому антикорупційному суді призначено розгляд справи по суті за обвинуваченням чотирьох осіб у незаконному заволодінні природним газом, що належить Публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на суму майже 1,5 мільярди гривень», – йдеться в повідомленні.

Судове засідання заплановане на 12 годину дня.

28 грудня 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що скерувала до суду справу щодо розкрадання газу на 1,4 мільярда гривень фірмами-власниками Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ, які заснували Богдан та Ярослав Дубневичі.

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У САП вказали, що, за даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ впродовж 2013-2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» газу для виробництва теплової енергії населенню. Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових, в результаті чого зазнав значних збитків.

У січні 2018 року детективи НАБУ затримали та повідомили про підозру 5 особам, серед яких 4 посадовці компаній-власниць ТЕЦ та «фізичній особі, яка є наближеною до народних депутатів».

Судом було накладено арешт на майно Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ, а самі об’єкти перейшли під тимчасове управління київського приватного підприємства «Гарант Енерго М». Втім воно не змогло впоратися із викликами управління, головним чином – технічним станом ТЕЦ і питанням оплати праці робітникам. В результаті у цьому опалювальному сезоні жителі Нового Роздолу і Новояворівська на Львівщині не змогли вчасно отримати тепло у помешкання. Уряд визнав ситуацію надзвичайною, тепло жителям цих міст подали лише 21 листопада.