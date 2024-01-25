Вбивство блогера Татарського в Росії: підозрювану засудили до 27 років колонії

Суд у Петербурзі засудив Дар’ю Трепову до 27 років колонії у справі про вбивство військового блогера Владлена Татарського, передає кореспондент проєкту Радіо Свобода Север.Реалії.

Звинувачення просило засудити Трепову до 28 років позбавлення волі.

Вибух, внаслідок якого загинув Татарський, стався у кафе у Санкт-Петербурзі 2 квітня 2023 року. Десятки людей зазнали поранень. Багато потерпілих подали до Трепової цивільні позови, загальна сума яких сягає 50 мільйонів рублів.

26-річну Дар’ю Трепову затримали наступного дня після вибуху, відтоді вона перебуває в СІЗО. Незадовго до вибуху дівчина вручила Татарському статуетку, в яку, як стверджує слідство, було вмонтовано вибуховий пристрій.

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За версією слідства, Трепова входила до складу злочинної групи, яка нібито керувалася з території України. ФСБ раніше називала громадянина України Юрія Денисова одним із організаторів вибуху. Як стверджувало відомство, що роль у його організації грав журналіст, колишній лідер московського відділення забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії Роман Попков. Слідство стверджує, що від нього Трепова отримала на криптогаманець близько 190 тисяч рублів.

Трепова стверджує, що за домовленістю з Попковим познайомилася з Татарським, ходила на зустрічі з ним під чужим ім’ям, щоби викликати в нього довіру. За словами підозрюваної, передача статуетки була частиною завдання, за виконання якої їй обіцяли роботу журналістом в Україні. Про те, що у статуетці вибухівка, за словами засудженої, вона не знала.

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Чоловік Треповий писав звернення на ім’я Попкова з проханням розповісти, як він і пов’язані з ним люди могли обдурити його дружину та переконали її віднести статуетку з вибухівкою на зустріч із Татарським. Попков не зізнався у причетності до вбивства блогера, яке він назвав «операцією», але й не став цього заперечувати.

Трепова з першого судового засідання заявила, що не згодна зі звинуваченням у теракті та обігу вибухівки. Її внесли до реєстру екстремістів та терористів.

У травні 2023 року МВС Росії також видало ордер на арешт громадянина України Юрія Денисова, вказавши, що його підозрюють в організації теракту.

Багато так званих російських блогерів, що пишуть про війну, бездоказово звинуватили у вбивстві Татарського Україну. Представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Фомін був «небезпечний» для влади України, і що його «професійна діяльність викликала ненависть» у Києва. Своєю чергою, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив вбивство Татарського «внутрішньою політичною боротьбою» в Росії.