Доба на Донбасі: 11 обстрілів, двоє поранених військових – штаб

З початку доби на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим тиші, двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення, повідомляють у штабі Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, незаконні збройні угруповання застосовували міномети 120-міліметрового і 82-міліметрового калібрів, бойові машини піхоти, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зокрема обстрілів зазнали позиції ЗСУ поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Лебединського, Широкиного та Павлополя.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил тричі: з 82-міліметрових мінометів та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Новолуганське; двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Новозванівка і Луганське.

Незаконні збройні угруповання «ДНР» і «ЛНР», своєю чергою, заявили про обстріли силами ЗСУ окупованих територій 2 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.