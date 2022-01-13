У штабі ООС зафіксували два обстріли бойовиків протягом дня

Російські гібридні війська двічі порушили режим припинення вогню протягом дня 13 січня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

При цьому, за повідомленням штабу, застосувалася заборонена Мінськими домовленостями зброя.

«Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри. Неподалік Станиці Луганської противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 міліметри», – йдеться в зведенні.

За даними командування ООС, внаслідок обстрілу ніхто з українських військових не постраждав.

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Незаконне збройне угруповання «ЛНР» заявило про обстріл Збройними силами України окупованої ним території. Об’єктивних підтверджень цьому немає. Аналогічне угруповання «ДНР» не робило заяв про бойові дії 13 січня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.