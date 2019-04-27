У суботу бойовики стріляли п’ять разів, втрат немає – штаб

Протягом доби 27 квітня бойовики незаконних збройних формувань п’ять разів відкривали вогонь по позиціях Операції об’єднаних сил, повідомляє прес-служба штабу.

За повідомленням, вогонь вівся з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил: з станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Новоселівка Друга; з ручних протитанкових гранатометів – поблизу міста Красногорівка; двічі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Широкине і Лебединське. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник з станкових протитанкових гранатометів обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Луганське», – йдеться у зведенні штабу.

Втрат серед військових Збройних сил України не зафіксовано.

Незаконні збройні угруповання, своєю чергою, звинувачують ЗСУ в обстрілах окупованих територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.