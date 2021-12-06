Протягом дня бойовики на Донбасі стріляли п’ять разів – штаб ООС

Російські гібридні сили п’ять разів обстрілювали позиції Операції Об’єднаних сил від початку доби 6 грудня, повідомляє штаб ООС.

При цьому два обстріли, за даними штабу, здійснювалися із забороненої Мінськими домовленостями

«В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів. В бік Катеринівки, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. В районі Попасної ворог застосував міномети калібру 82 міліметри та станкові протитанкові гранатомети», – йдеться в повідомленні.

Крім того, обстріли з мінометів калібру 82 міліметри та стрілецької зброї фіксували поруч із Шумами, з гранатометів та стрілецької зброї – біля Майорська.

За офіційними даними, внаслідок обстрілів протягом дня ніхто з українських військових не постраждав.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – додають у штабі.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованої Горлівки. Об’єктивних підтверджень цьому немає. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило заяв про бойові дії 6 грудня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

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За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.