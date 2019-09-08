Штаб: бойовики шість разів обстріляли позиції ЗСУ

Бойовики незаконних збройних угруповань шість разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України протягом доби 8 вересня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«Впродовж дня противник обстрілював наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» із заборонених Мінськими угодами зброї», – йдеться в повідомленні.

Крім того, згідно зі зведенням, обстрілів зазнали позиції ЗСУ поблизу Гранітного, Красногорівки, Верхньоторецького, Миколаївки та Авдіївки. За даними штабу, бойовики використовували стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети, міномет калібру 82 міліметри, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Незаконні збройні угруповання, своєю чергою, звинувачували ЗСУ в обстрілах окупованих територій протягом дня 8 вересня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.