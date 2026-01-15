Верховна Рада ухвалила постанову про посилення ролі української мови в утвердженні держави

Верховна Рада 15 січня підтримала постанову «Про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави».

Як повідомив народний депутат Володимир В’ятрович, за документ проголосували 237 народних депутатів.

Текст вказує на критичну важливість захисту української мови та формування українськомовного середовища для «національної безпеки, державної єдності і сталого розвитку України».

«Необхідні для цього законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів української державності і майбутнього українського народу, незважаючи на протидію держави-агресора чи будь-який інший зовнішній тиск», – йдеться в постанові.

Постановка передбачає, поміж іншого, рекомендувати Національній комісії зі стандартів державної мови, напрацювати з урахуванням пропозицій Інституту української мови Національної академії наук, інших наукових та освітніх установ і затвердити Правопис української мови до 1 лютого 2026 року.

Читайте також: Мовна омбудсманка пропонує уряду підвищити штрафи за порушення закону про мову

Національній академії наук спільно з Національною академією правових наук пропонується до 1 березня проаналізувати тексти поданих на експертизу первинних законів України та надати висновок щодо використаних у текстах законів термінів, терміносполук, спеціальних слів і словосполук «для забезпечення високих стандартів мови українського законодавства».

Кабінет міністрів отримав рекомендацію до 1 березня розробити та затвердити єдиний стандарт унікального шрифту для оформлення оригіналів текстів законів, постанов та інших актів Верховної Ради, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів у відповідність до законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

«Забезпечити запровадження технологій виявлення, аналізу і блокування поширення в медіапросторі України аудіо- і відеопродуктів, що спрямовані на продовження практики зросійщення українського народу чи містять наративи проросійського, антиукраїнського змісту», – йдеться в тексті.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська привітала ухвалення постанови, вказавши на те, що документ сприятиме розвитку українськомовного медіаконтенту та створенню Єдиного глосарія правових термінів. Такий глосарій має стати інструментом очищення нормативно-правових документів від кальок, русизмів і канцеляризмів.

«Це рішення закріплює стратегічний курс України на захист мовного суверенітету, формування україномовного простору та ролі державної мови в усіх сферах суспільного життя. Це рішення, яке працює на майбутнє», – додала Івановська.

На початку січня Секретаріат уповноваженої із захисту державної мови повідомив, що в 2025 році до мовної омбудсменки надійшло 3 122 звернення громадян з різних областей України.

Найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення законодавства про державну мову у Києві (1117), а також Одеській (445), Харківській (374), Дніпропетровській (261), Київській (105) та Запорізькій (58) областях.



