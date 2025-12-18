Мовна омбудсманка пропонує уряду підвищити штрафи за порушення закону про мову

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська пропонує Кабінету міністрів ініціювати підвищення адміністративних штрафів за порушення закону про «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це її офіс повідомив 18 грудня.

Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За повідомленням, Івановська направила звернення прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, в якому наголосила, що чинні зараз санкції фактично не стримують порушників і не стимулюють усунення порушень.

«У низці випадків сплата штрафу є менш обтяжливою, ніж приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства», – аргументує вона.





Івановська констатує, що за останні роки кількість звернень громадян щодо порушень мовного законодавства зростає, зокрема, в сферах обслуговування, реклами, інтернет-ресурсів та публічної інформації. Водночас низький рівень відповідальності «нівелює саму ідею державного контролю та створює у порушників відчуття безкарності»,

«Символічні штрафи не співмірні з економічною вигодою, яку отримують окремі суб’єкти господарювання, системно ігноруючи вимоги закону, а тому не мотивують до добровільного виконання мовних норм», – стверджує омбудсманка.

Вона назвала посилення адміністративної відповідальності необхідною умовою для забезпечення дієвості мовного законодавства.

Прем’єр-міністерка наразі не коментувала звернення Івановської.

Закон про забезпечення функціонування української мови як державної передбачає, зокрема, штрафи за порушення від 200 до 300 неподатковуваних мінімумів (3400-5100 гривень). Сума може збільшуватися в разі повторних порушень.



