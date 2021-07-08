Наступного тижня Верховна Рада проведе два позачергових засідання – Корнієнко

Наступного тижня Верховна Рада України збереться на два позачергові засідання, заявив в коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

«Наступного тижня планується два засідання – у вівторок(13 липня – ред.) та четвер(15 липня – ред.). Швидше за все, їх буде просити скликати президент України. Засідання у вівторок буде присвячене ухваленню закону про реформу «Укроборонпрому» та іншим законопроєктам, зокрема розглядається можливість розгляду законопроєкту про обіг медичного канабісу в першому читанні, про «Укроборонпром» – в другому читанні», – заявив Корнієнко.

За його словами, під час позачергових засідань також розглянуть зміни до бюджету, пов’язані з програмою «Велика реставрація», виділенням коштів на зарплатню в центрі «Охматдит».

«Щодо засідання у четвер, то мова більше буде йти про екологічні закони. Там цілий пакет, близько восьми законів. Вони присвячені різним регулюванням в екологічній сфері, приєднання України до такої екологічної ініціативи як «Смарагдова мережа», підсилення різних моментів у лісовій галузі, тобто екологічні закони. Також закони про цифровізацію, реформу цифрової трансформації. Теж, швидше за все, будуть розглядатися на позачерговому засіданні «закон про paperless», який потрібно до 24 серпня ухвалити, законопроєкт про «Дія Сіті» в другому читанні, законопроєкт про віртуальні активи», – заявив Корнієнко.

Депутат додав, що на самому пленарному тижні планують розглянути чимало законопроєктів.

«Також слід зазначити, що на самому пленарному тижні буде теж дуже насичена адженда, там будуть (законопроєкти – ред.) про завершення судової реформи, принаймні цього етапу, законопроєкти про Вищу раду правосуддя, законопроєкт про реформу корпоративного управління, законопроєкти про подолання вето президента з питань судової реформи – законопроєкт 3711 (Про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів – ред.). Сьогодні президент вето наклав, ми плануємо його подолати у вівторок. Це подолання вето щодо законопроєкту про старост та деякі законопроєкти, пов’язані з освітою», – зазначив Корнієнко.

8 липня Володимир Зеленський ветував закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Президент повернув закон у парламент зі своїми пропозиціями. Наразі документ направили на розгляд комітету.

Верховна Рада 29 червня підтримала в другому читанні законопроєкт 3711-д про внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Перед тим парламент розглянув понад сотню правок. Ті з них, які не отримали підтримки профільного комітету з правової політики, були відхилені, за винятком правки, яка надає вирішальне право голосу при формуванні комісії з відбору членів ВККС міжнародним експертам. Правки, підтримані комітетом, були схвалені.