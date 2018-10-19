Вілкул подав заяви проти прокуратури до ГПУ, СБУ, Нацполіції й ДБР

Член парламентської фракції «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул заявляє, що звернувся до правоохоронних органів через злочини, нібито скоєні працівниками прокуратури.

Серед цих злочинів Вілкул назвав спробу передачі у власність приватної компанії 20 гектарів державної землі, тортури, яких, за його словами, зазнав свідок справи проти народного депутата, та загалом фальсифікацію кримінальної справи, яку проти нього відкрила ГПУ.

Як пояснив член «Опоблоку», заяви він подав до Служби безпеки України, Нацполіції, Державного бюро розслідувань – він висловив надію, що «цей орган почне працювати, можливо, саме з його справи».

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Звернувся парламентар і до самої Генеральної прокуратури, хоча в правопорушуеннях звинувачує працівників ГПУ і прокуратури Дніпропетровської області.

«Я розумію, що Юрій Віталійович Луценко є нині Генеральним прокурором, але ж ця посада в нього не приватизована, що б йому не здавалось. А прокуратура є вищим наглядовим органом, і адвокати кажуть, що заяву в прокуратуру подавати також треба. Я не можу стверджувати, що корисливий інтерес мав сам Юрій Віталійович Луценко. Скоріше його задача була здійснити максимальний тиск на народного депутата за півроку до президентських виборів, аби зачистити опозиційне поле. Так влада до виборів готується», – сказав Вілкул.

Інформацію про подачу заяви також підтвердив адвокат народного депутата Олег Бабич.

Сам Юрій Луценко виступ Вілкула наразі не коментував.

16 жовтня Верховна Рада не зібрала достатньо голосів «за», щоб зняти депутатську недоторканність з Олександра Вілкула, як того домагався генеральний прокурор Юрій Луценко.

Прокуратура підозрює Олександра Вілкула у зловживанні службовим становищем та перевищенні повноважень під час перебування на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації.

За даними прокуратури, Вілкул брав участь у незаконних земельних справах: ідеться про передачу земельних ділянок ПАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», а також про незаконну зміну цільового призначення земельної ділянки. Як зазначив Юрій Луценко на засіданні парламенту 16 жовтня, дії Вілкула призвели до збитків держбюджету на 15 мільйонів гривень.