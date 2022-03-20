Над Вінницькою областю збили російську ракету – голова ОВА

Збройні сили України збили випущену російськими військами ракету над територією Вінницької області, повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Подробиць він не навів і виклав фото уламків ракети у своєму телеграм-каналі.

За словами Борзова, ситуація у Вінницькій області – спокійна, активні бойові дії не ведуться.

18 березня повідомляли про ліквідацію трьох російських ракет у небі над Вінниччиною.

Раніше сьогодні радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, коментуючи ситуацію з вторгненням Росії, заявив, що фронт «практично завмер», а Росія нині практично не веде ракетних ударів по українських містах.

«Практично не діє російська авіація. Повітряні сили навіть опублікували звіт, згідно з яким вони знищили лише три вертольоти за добу, а їм хотілось би більше», – сказав Арестович.

Масштабна війна Росії проти України триває 25-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України». І хоча Україна та Захід заявляють про суттєві втрати РФ у війні проти України, Росія називає значно менші цифри. Свої дані Міноборони Росії оприлюднювало один раз, ще 2 березня, визнавши втрату 498 солдатів. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.​