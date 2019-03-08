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08 Березень 2019, Київ 18:10
Новини | Міжнародні

Вірменський сапер отримав серйозне поранення в Сирії

Повстанці в Алеппо, Сирія, 26 листопада 2018 року

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Вірменський сапер у Сирії отримав серйозне поранення під час очищення від мін територій поблизу Алеппо.

Згідно з повідомленням вірменського центру гуманітарного розмінування, сапер натрапив на саморобний вибуховий пристрій. Його доставили до госпіталя 7 березня.

Речниця центру повідомила вірменській службі Радіо Свободі, що праву ногу сапера ампутували. За її словами, його стан стабільний. Чоловік невдовзі повернеться до Вірменії.

Цей офіцер був у складі вірменської гуманітарної місії із 83 медиків, саперів та інших військовослужбовців, яких відправили до Сирії 8 лютого.

13 лютого США критикували Вірменію через співпрацю із сирійськими військами. Єреван, зі свого боку, відкидав критику й стверджував, що місія не позначиться на вірменсько-американських відносинах.

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