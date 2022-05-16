В Україні через масштабне вторгнення Росії загинули 229 дітей – ОГП

В Україні кількість дітей, загиблих внаслідок масштабного вторгнення Росії, зросла до 229, поранених – до щонайменше 421, повідомив Офіс генпрокурора вранці 16 травня. Напередодні повідомляли про 227 загиблих і 420 поранених дітей.
«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 140, Київській – 116, Харківській – 100, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 45, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській – 15», – йдеться в повідомленні.
У прокуратурі уточнили, що 14 травня внаслідок обстрілу військами РФ села Леб’яже Чугуївського району Харківської області зазнав поранення 15-річний хлопчик.
Крім того, стало відомо, що 8 березня у результаті авіаудару військами РФ по Маріуполю Донецької області загинула 15-річна дівчинка, а 18 березня через російський обстріл міста – 16-річний підліток, додали в ОГП.
Через бомбардування й обстріли збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджені 1748 закладів освіти, при цьому 144 з них – зруйновані повністю, повідомили у прокуратурі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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