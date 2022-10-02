Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Втрати Росії у війні проти України перевищили 60 тисяч військових – Генштаб

Знищена російська бойова машина піхоти БМП-2 поблизу міста Ізюму, звільненого ЗСУ від армії РФ. Харківська область, 24 вересня 2022 року

Росія за останню добу втратила близько 500 своїх військових у повномасштабній війні проти України, найбільші втрати – на Краматорському і Бахмутському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 2 жовтня.

Загалом від початку масштабної війни Росія втратила близько 60 110 своїх військових, кажуть у командуванні.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу:

  • танків ‒ 2377 (23 – за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26)
  • артилерійських систем – 1405 (+8)
  • РСЗВ – 337 (+1)
  • засобів ППО ‒ 176
  • літаків – 264
  • гелікоптерів – 227 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6)
  • крилатих ракет ‒ 246
  • кораблів /катерів ‒ 15
  • автомобільної техніки й автоцистерн – 3796 (+10)
  • спеціальної техніки ‒ 131.

Читайте також: Росія задіює курсантів військових училищ для підготовки мобілізованих – Генштаб

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG