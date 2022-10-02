Втрати Росії у війні проти України перевищили 60 тисяч військових – Генштаб

Росія за останню добу втратила близько 500 своїх військових у повномасштабній війні проти України, найбільші втрати – на Краматорському і Бахмутському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 2 жовтня.

Загалом від початку масштабної війни Росія втратила близько 60 110 своїх військових, кажуть у командуванні.

Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу:

танків ‒ 2377 (23 – за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26)

артилерійських систем – 1405 (+8)

РСЗВ – 337 (+1)

засобів ППО ‒ 176

літаків – 264

гелікоптерів – 227 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6)

крилатих ракет ‒ 246

кораблів /катерів ‒ 15

автомобільної техніки й автоцистерн – 3796 (+10)

спеціальної техніки ‒ 131.

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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.