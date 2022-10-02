Втрати Росії у війні проти України перевищили 60 тисяч військових – Генштаб

Росія за останню добу втратила близько 500 своїх військових у повномасштабній війні проти України, найбільші втрати – на Краматорському і Бахмутському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України 2 жовтня.
Загалом від початку масштабної війни Росія втратила близько 60 110 своїх військових, кажуть у командуванні.
Серед інших втрат Росії, за даними Генштабу:
- танків ‒ 2377 (23 – за останню добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4975 (+26)
- артилерійських систем – 1405 (+8)
- РСЗВ – 337 (+1)
- засобів ППО ‒ 176
- літаків – 264
- гелікоптерів – 227 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6)
- крилатих ракет ‒ 246
- кораблів /катерів ‒ 15
- автомобільної техніки й автоцистерн – 3796 (+10)
- спеціальної техніки ‒ 131.
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21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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