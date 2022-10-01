Російська армія втратила близько 530 військових за добу – Генштаб

Російські втрати склали близько 530 людей за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 жовтня.
За даними українського командування, загальні втрати російської армії склали 59 610 військових за час повномасштабного вторгнення.
Крім того, російські війська втратили:
- 2354 танків (+16 за попередню добу)
- 4949 бойових броньованих машин (+17)
- 1397 артилерійських систем (+6)
- 336 реактивних систем залпового вогню (+3)
- 176 засобів протиповітряної оборони
- 264 літаків
- 226 гелікоптерів (+1)
- 1009 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+6)
- 246 крилатих ракет
- 15 кораблів
- 3786 автомобілів та автоцистерн (+18)
- 131 одиницю спеціальної техніки
«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються», – коментують у штабі.
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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