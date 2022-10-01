Російська армія втратила близько 530 військових за добу – Генштаб

Російські втрати склали близько 530 людей за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 жовтня.

За даними українського командування, загальні втрати російської армії склали 59 610 військових за час повномасштабного вторгнення.

Крім того, російські війська втратили:

2354 танків (+16 за попередню добу)

4949 бойових броньованих машин (+17)

1397 артилерійських систем (+6)

336 реактивних систем залпового вогню (+3)

176 засобів протиповітряної оборони

264 літаків

226 гелікоптерів (+1)

1009 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+6)

246 крилатих ракет

15 кораблів

3786 автомобілів та автоцистерн (+18)

131 одиницю спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються», – коментують у штабі.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.