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Російська армія втратила близько 530 військових за добу – Генштаб

Ілюстраційне фото. Українські поліцейські роблять селфі на підбитому під час контрнаступу ЗСУ російському танку в місті Ізюмі, нещодавно звільненому від армії РФ. Ізюм, Харківщина, 14 вересня 2022 року

Російські втрати склали близько 530 людей за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 жовтня.

За даними українського командування, загальні втрати російської армії склали 59 610 військових за час повномасштабного вторгнення.

Крім того, російські війська втратили:

  • 2354 танків (+16 за попередню добу)
  • 4949 бойових броньованих машин (+17)
  • 1397 артилерійських систем (+6)
  • 336 реактивних систем залпового вогню (+3)
  • 176 засобів протиповітряної оборони
  • 264 літаків
  • 226 гелікоптерів (+1)
  • 1009 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+6)
  • 246 крилатих ракет
  • 15 кораблів
  • 3786 автомобілів та автоцистерн (+18)
  • 131 одиницю спеціальної техніки

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються», – коментують у штабі.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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