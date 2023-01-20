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Втрати військ РФ у війні проти України перевищили 119 тисяч – українське командування

Українські військові ведуть вогонь із реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град» по російських позиціях на передовій поблизу Бахмуту на Донеччині, 15 січня 2023 року

Втрати російських військових у війні проти України сягнули близько 119 300 осіб, повідомив 20 січня Генеральний штаб Збройних сил України.

За останню добу, за цими даними, Росія втратила 770 своїх солдатів.

Щодо загальних втрат техніки, то у Генштабі навели такі дані:

  • танки ‒ 3139 (три – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 6241 (+6)
  • артилерійські системи – 2129 (+7)
  • РСЗВ – 442
  • засоби ППО ‒ 220
  • літаки – 287
  • гелікоптери – 277
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1886 (+4)
  • крилаті ракети ‒ 749
  • кораблі /катери ‒ 17
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 4903 (+7)
  • спеціальна техніка ‒ 190.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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