Нові дані Генштабу: загальні втрати Росії склали більш ніж 115 тисяч військових

За минулу добу, 14 січня, на фронті Росія втратила 630 своїх військових, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 15 січня.

За даними українського командування, загальні втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення склали більш ніж 115 тисяч військових.

Штаб наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

танків – 3106 (+2 одиниці за добу)

бойових броньованих машин – 6183 (+10)

артилерійських систем – 2094 (+4)

РСЗВ – 437

засоби ППО – 219

літаків – 286

гелікоптерів – 276

БПЛА оперативно-тактичного рівня –1872 (+5)

крилаті ракети – 749 (+26)

кораблі /катери – 17

автомобільної техніки та автоцистерн - 4846

спеціальна техніка - 187 (+1)

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.